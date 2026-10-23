У Сумах після нічної атаки дронів пошкоджено університет і гуртожиток. ФОТО

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників 23 жовтня в Сумах пошкоджено чотири корпуси державного педагогічного університету та гуртожиток. У будівлях вибито 220 вікон, навчання в корпусах тимчасово призупинять.

Про це повідомляє "Суспільне Суми" з посиланням на першу проректорку університету Ганну Заїкіну, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, удар стався близько другої години ночі. Найбільших руйнувань зазнала центральна будівля університету.

"Пошкоджено 220 вікон. Слава Богу, люди не постраждали. Всі співробітники, які перебували на місці, встигли спуститись в укриття – це врятувало їх", – розповіла Заїкіна.

Більшість студентів університету навчаються дистанційно, проте для окремих спеціальностей частину занять проводили очно.

Після обстрілу адміністрація закладу планує скоригувати розклад. До усунення наслідків атаки студенти не відвідуватимуть навчальні корпуси.

Нагадаємо, 20–21 жовтня внаслідок російських атак було пошкоджено будівлі закладів вищої освіти в Кременчуці, Умані та Києві. Зокрема, у Кременчуці зруйновано частину корпусу національного університету імені Михайла Остроградського, в Умані пошкоджено два студентські гуртожитки, а в Києві – корпус Київського національного університету будівництва і архітектури.

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