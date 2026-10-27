Конотоп уже четвертые сутки без света после российских ударов: прогнозов по восстановлению нет

Город Конотоп в Сумской области уже четвертые сутки остается без электроснабжения после российских ударов в ночь на 24 октября. На данный момент прогнозов относительно восстановления электроснабжения нет. В большей части города также отсутствует газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Артем Семенихин в эфире "Суспільного" и на своем Telegram-канале.

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Больница работает на генераторах, воду подают по графику

По словам мэра, в результате российских ударов повреждены учебные заведения. Местная больница продолжает работать благодаря генераторам.

Водоснабжение в городе осуществляется по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

"Город без электроэнергии, город без газа в большей своей части. Повреждены учебные заведения, даже наша больница сейчас работает на генераторах. Также вода у нас подается согласно графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00", — рассказал Семенихин.

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Когда восстановят электроснабжение

Мэр отметил, что ситуация с электричеством остается неопределенной.

"К сожалению, прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов", — написал он.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что аварийные бригады непрерывно работают над ликвидацией последствий ударов по объектам энергетики. В то же время сроки работ зависят от ситуации с безопасностью и возможности доступа к поврежденным объектам.

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