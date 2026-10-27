РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13535 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
3 475 23

Конотоп уже четвертые сутки без света после российских ударов: прогнозов по восстановлению нет

Конотоп четверту добу без світла після ударів РФ: прогнозів немає

Город Конотоп в Сумской области уже четвертые сутки остается без электроснабжения после российских ударов в ночь на 24 октября. На данный момент прогнозов относительно восстановления электроснабжения нет. В большей части города также отсутствует газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Артем Семенихин в эфире "Суспільного" и на своем Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Больница работает на генераторах, воду подают по графику

По словам мэра, в результате российских ударов повреждены учебные заведения. Местная больница продолжает работать благодаря генераторам.

Водоснабжение в городе осуществляется по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

"Город без электроэнергии, город без газа в большей своей части. Повреждены учебные заведения, даже наша больница сейчас работает на генераторах. Также вода у нас подается согласно графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00", — рассказал Семенихин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по агропредприятию в Сумской области: оккупанты убили 31-летнюю работницу фермы, 4 человека ранены. Погибли животные. ФОТО

Когда восстановят электроснабжение

Мэр отметил, что ситуация с электричеством остается неопределенной.

"К сожалению, прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов", — написал он.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что аварийные бригады непрерывно работают над ликвидацией последствий ударов по объектам энергетики. В то же время сроки работ зависят от ситуации с безопасностью и возможности доступа к поврежденным объектам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российских атак вспыхнули пожары в Сумской области: есть раненая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Конотоп (172) обстрел (36324) Сумская область (4610) Конотопский район (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Говоряща балда фейр поінт розповіла українцям що вони вже не будуть виготовляти фламінго, бо в цій галузі у них малувато досвіду, та і гачки з епіцентру більше не поставляють
показать весь комментарий
27.10.2026 08:06 Ответить
+9
дебілка свириденка і місцевий військовий призначенець зелений холуй дуже патужна переможна підготувались до зими з квітня 2026.

терміново збирайте студентів з картонками на майдані конотопа.
клично кличко кличко!
ой, це не те.....
показать весь комментарий
27.10.2026 08:13 Ответить
+7
біда людям..
показать весь комментарий
27.10.2026 07:25 Ответить

Загрузка...

 
 