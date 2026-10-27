Две баллистические ракеты и 255 БПЛА, в том числе 56 реактивных, были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли по Украине удары баллистическими ракетами и БПЛА различных типов.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, россияне атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, 280 ударными БПЛА типа Shahed (69 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Основным направлением удара был Киев.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 257 вражеских целей: 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 255 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них — реактивные), "Гербера", дроны других типов.

В то же время несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых целей в 16 точках.

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