Последствия обстрелов за сутки 26-27 октября: есть погибшие, десятки раненых и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 26 октября и в ночь на 27 октября российские войска обстреливали Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Черниговскую и другие области Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Повреждены жилые дома, предприятия, автомобили, административные здания и объекты инфраструктуры.

Донецкая область: трое погибших и 22 раненых за сутки

По данным полиции, 26 октября российские войска нанесли 1 768 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелами находились 10 населенных пунктов.

В Краматорске в результате попадания FPV-дрона погиб человек, еще один получил ранения. В результате 10 атак были повреждены три частных дома, станция технического обслуживания, автомобили и государственный флаг.

В Сухановке FPV-дрон убил водителя гражданского автомобиля.

В Ясногорке россияне сбросили четыре авиабомбы КАБ-250. Ранения получили 16 человек, среди них 13-летняя девочка. Повреждены 38 частных домов, объект экспресс-доставки, два магазина и пять гражданских автомобилей.

В Славянске ранены три человека, повреждены семь частных домов, магазин, гараж и автомобили. Еще один человек пострадал в Привилле.

Также повреждено предприятие в Александровке и гражданские автомобили в Адамовке и Золотых Прудах.

Отдельно сообщалось о ночном ударе по Иверскому около 02:30 27 октября. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения.

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Харьковская область: трое погибших, среди раненых - ребенок

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. По данным областных властей, погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Харькове погибли мужчины в возрасте 41 и 60 лет. Ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще двое человек — 61-летний мужчина и 17-летняя девушка — перенесли острую стрессовую реакцию.

В поселке Шевченково погибла 74-летняя женщина, еще один мужчина того же возраста перенес острую стрессовую реакцию. В Вильшанах ранены два 58-летних мужчины, 77-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Также в лесу вблизи Кутузовки в результате взрыва неизвестного устройства ранен 43-летний мужчина.

В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три гражданских предприятия, 12 автомобилей, административное здание и 20 гаражей.

Разрушения также зафиксированы в Изюмском, Купянском, Харьковском и Лозовском районах.

Около 02:40 27 октября российские войска нанесли удар по Изюму с помощью реактивного беспилотника. Попадание произошло в центральной части города: повреждено административное здание, возник пожар. На момент сообщения информации о пострадавших не поступало.

Херсонская область: ранены мирные жители, повреждено медицинское учреждение

По информации областной военной администрации, в течение суток российские войска атаковали Херсон и населенные пункты области с помощью авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников. В официальном сводке сообщалось о трех раненых, среди которых один ребенок, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Повреждены многоэтажный дом, шесть частных домов, гараж и автомобиль.

В Бериславе взрывчатка с беспилотников повредила многоквартирный дом. В Комышанах в результате артиллерийских обстрелов и атак дронов повреждены четыре частных дома.

В Херсоне российские военные обстреливали Днепровский район, где повреждены частный дом и гараж. Удар FPV-дрона по неработающему магазину вызвал пожар.

Также россияне атаковали территорию медицинского учреждения в центральной части города. По данным ОВА, в полдень 26 октября беспилотник типа "Молния" попал в одно из медицинских учреждений. На рабочем месте пострадала 62-летняя медсестра, которая, по предварительным данным, получила взрывную травму.

Днепропетровская область: трое раненых, повреждена инфраструктура

По данным областных властей, утром 27 октября стало известно о более чем 40 российских атаках на пять районов Днепропетровской области. Враг применял беспилотники и авиабомбы, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Днепре повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе под ударами оказались Шахтерская, Васильковская и Петропавловская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили, возникли пожары.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 55 и 77 лет. Еще одна, 27-летняя женщина, проходит амбулаторное лечение.

В Никопольском районе обстрелам подверглись райцентр, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Поврежден частный дом.

В Павлоградском районе повреждены частный дом и инфраструктура Богдановской и Троицкой громад. В Каменском районе российские войска атаковали Верхивцевскую громаду.

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Запорожская область: пять человек получили травмы

За сутки российские войска нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. По сообщению областных властей, ранены пять человек, среди них 17-летний юноша, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Российские военные нанесли 25 авиаударов, 689 атак беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами, семь обстрелов из реактивных систем залпового огня и 187 артиллерийских ударов.

Под атаками оказались Запорожье и десятки других населенных пунктов области.

Сумская область: трое пострадавших в результате ударов дронов

В Сумской области российские войска атаковали приграничные общины ударными беспилотниками. По данным полиции, ранены трое мирных жителей.

В Шосткинской общине в результате попадания российского БПЛА пострадал 46-летний мужчина. В Березовской громаде беспилотник попал в автомобиль, ранен 64-летний мужчина. В Середино-Будской громаде ранение получила 84-летняя женщина.

Черниговская область: пожары в жилых домах, пострадали дети

В Черниговской области российские войска атаковали населенные пункты беспилотниками, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус

В селе Холминской общины после двух атак загорелись два дома и хозяйственные постройки. Пострадали мужчина и женщина — супруги. Медики оказали им помощь на месте.

В Семеновке прогремели четыре взрыва. Под ударом оказались дом культуры и жилой дом, возник пожар. Пострадали пожилая женщина и 34-летний мужчина. Около полуночи FPV-дрон также попал в автомобиль.

Утром 27 октября беспилотник атаковал жилой дом в селе Менской громады. Возник пожар, пострадали женщина и 12-летний ребенок.

В селе Козелецкой громады в результате удара российского беспилотника накануне погибла корова.

Полтавская и Николаевская области: повреждены дома и автомобиль

В Полтавской области в Омельницкой громаде Кременчугского района обломки российского беспилотника упали на территорию садового товарищества, сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

Загорелся дачный дом, также повреждены окна соседних зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Николаевской области российский FPV-дрон атаковал Галициновскую громаду, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов. В селе Лупарево поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также область подверглась атаке ударными беспилотниками типа Shahed — по имеющейся информации, разрушений и пострадавших нет.