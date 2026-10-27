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Новости Атака на Днепр
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Рашисты атаковали стадион одного из лицеев Днепра: пострадавших нет. ФОТО

Российские оккупанты атаковали территорию одного из лицеев в Днепре.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Стадион лицея подвергся атаке со стороны РФ в Днепре 27 октября

"В результате атаки россиян на Днепр поврежден стадион одного из лицеев города.

В здании учреждения разбиты окна", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Днепр (4852) обстрел (36324) Днепропетровская область (5828) Днепровский район (541)
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