644 0
Рашисты атаковали стадион одного из лицеев Днепра: пострадавших нет. ФОТО
Российские оккупанты атаковали территорию одного из лицеев в Днепре.
Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате атаки россиян на Днепр поврежден стадион одного из лицеев города.
В здании учреждения разбиты окна", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль