Румунія та Молдова обговорюють спільні системи протидії БпЛА

Румунія обговорює з Молдовою можливість спільної розробки систем протидії безпілотникам на тлі російських атак і зростання безпекових загроз у регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску під час візиту до Кишинева.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Румунія планує налагодити власне виробництво засобів протидії БпЛА

Водночас влада в Бухаресті близька до завершення переговорів щодо якнайшвидшого придбання таких систем для потреб власної оборони.

"Розвиток програми щодо безпілотників у Румунії – один із пріоритетів урядової програми. Ми ведемо поглиблені переговори, які вже наближаються до завершення, щоб у найкоротші терміни отримати системи боротьби з безпілотниками. Спочатку це будуть системи, які вам уже відомі, а потім – ті, які ми будемо виробляти в Румунії. Ми також обговорюємо з партнерами з Республіки Молдова можливість спільної роботи над програмами боротьби з безпілотниками", – заявив румунський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція направила до Румунії літак Atlantique 2 для патрулювання Чорного моря

Він наголосив, що захист громадян та зміцнення співпраці у сфері оборони набувають особливого значення на тлі російських атак та пов’язаних із ними загроз безпеці в регіоні.

"Російські атаки є неприйнятними, а захист має бути забезпечений усім громадянам – як у Республіці Молдова, так і в Румунії. Ми ведемо змістовні переговори щодо зміцнення нашої співпраці у сфері оборони. Існує також програма SAFE, про яку ви добре знаєте і яка зміцнить оборонну промисловість Румунії. При цьому будуть і спільні вигоди для обох країн. Ми будемо цілеспрямовано працювати над посиленням захисту наших громадян", – зазначив Нікулеску.

Також читайте: Повітряний простір Молдови порушували понад 100 разів від початку повномасштабної війни в Україні, - прем’єр Тофан

Румунія враховує український бойовий досвід у розвитку безпілотних технологій

Румунський прем’єр також розповів про співпрацю з Україною у розвитку галузі безпілотників, зокрема з урахуванням досвіду їхнього застосування в умовах реальних бойових дій.