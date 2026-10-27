Франція направила до Румунії літак Atlantique 2 для патрулювання Чорного моря

Франція направила до Румунії морський патрульний літак Atlantique 2, щоб посилити захист судноплавства та енергетичної інфраструктури в Чорному морі. Літак виконуватиме розвідувальні місії біля західного узбережжя до 6 листопада.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

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Французький літак шукатиме загрози в Чорному морі

Франція передислокувала літак Atlantique 2 на румунську авіабазу 18 жовтня на прохання Румунії. Його завдання — виявляти загрози для судноплавства та допомагати захищати важливу інфраструктуру в економічній зоні країни.

У Міністерстві оборони Румунії пояснили мету місії:

"Виявлення загроз для судноплавства та підвищення здатності захищати критично важливу інфраструктуру у виключній економічній зоні Румунії".

За останні три тижні біля узбережжя Румунії та Болгарії, які є членами НАТО, постраждали щонайменше вісім вантажних суден. За наявними даними, 34 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

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НАТО посилює заходи для захисту суден

У румунському оборонному відомстві зазначили, що допомога НАТО та ВМС Франції доповнює заходи, які вже здійснюють румунські військово-морські сили.

Румунія збільшує кількість морських патрульних місій із використанням кораблів, вертольотів і безпілотників. Військові також регулярно повідомляють судноводіїв про небезпеки та рекомендують безпечні маршрути.

Раніше, 23 жовтня, у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було уражене дроном. У Міністерстві закордонних справ України повідомили про загибель українського моряка внаслідок цього інциденту.

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