Фон дер Ляєн про атаку РФ на судно біля Румунії: Відверте нехтування міжнародним правом

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала чергову російську ескалацію в Чорному морі, зокрема удар по цивільному судну.

Про це вона написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ескалація в Чорному морі

"Глибоко стурбована черговою російською ескалацією в Чорному морі. Цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажами зазнало удару біля узбережжя Румунії. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти мирних людей і є відвертим нехтуванням міжнародним правом", - наголосила фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісти.

Читайте: Румунія прискорить розвиток засобів протидії мінам і дронам у Чорному морі

Також читайте: НАТО може посилити оборону в Чорному морі після атак дронів на цивільні судна, - Рютте

Що передувало?