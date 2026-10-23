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Новини Атаки РФ на цивільні кораблі Ситуація в Чорному морі
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Фон дер Ляєн про атаку РФ на судно біля Румунії: Відверте нехтування міжнародним правом

Фон дер Ляєн про атаку РФ на судно біля Румунії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала чергову російську ескалацію в Чорному морі, зокрема удар по цивільному судну.

Про це вона написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Ескалація в Чорному морі

"Глибоко стурбована черговою російською ескалацією в Чорному морі. Цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажами зазнало удару біля узбережжя Румунії. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти мирних людей і є відвертим нехтуванням міжнародним правом", - наголосила фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісти.

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Фон дер Ляєн про атаку РФ на судно біля Румунії

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Що передувало?

Автор: 

Румунія (1255) Чорне море (1693) фон дер Ляєн Урсула (975)
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