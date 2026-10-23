Фон дер Ляєн про атаку РФ на судно біля Румунії: Відверте нехтування міжнародним правом
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала чергову російську ескалацію в Чорному морі, зокрема удар по цивільному судну.
Про це вона написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Ескалація в Чорному морі
"Глибоко стурбована черговою російською ескалацією в Чорному морі. Цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажами зазнало удару біля узбережжя Румунії. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти мирних людей і є відвертим нехтуванням міжнародним правом", - наголосила фон дер Ляєн.
Також президентка Єврокомісії висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісти.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що біля узбережжя Румунії в Чорному морі затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було атаковано дроном.
- Президент Румунії Нікушор Дан назвав чергову атаку безпілотника на комерційне судно в Чорному морі частиною ескалації з боку Росії.
- Раніше Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі.
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