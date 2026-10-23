Фон дер Ляйен об атаке РФ на судно у берегов Румынии: откровенное пренебрежение международным правом
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала очередную эскалацию со стороны России в Чёрном море, в частности удар по гражданскому судну.
Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Эскалация в Черном море
"Глубоко обеспокоена очередной российской эскалацией в Черном море. Гражданское судно с украинским и азербайджанским экипажами подверглось удару у побережья Румынии. Эти безрассудные атаки направлены против мирных людей и являются откровенным пренебрежением международным правом", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Также президент Еврокомиссии выразила соболезнования семье и близким погибшего моряка, а также семьям трех членов экипажа, которые считаются пропавшими без вести.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что у побережья Румынии в Черном море затонуло коммерческое судно, которое, вероятно, было атаковано дроном.
- Президент Румынии Никушор Дан назвал очередную атаку беспилотника на коммерческое судно в Черном моречастью эскалации со стороны России.
- Ранее Европарламент призвал ЕС развернуть военно-морскую операцию в Черном море.
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