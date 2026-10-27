Румунія викликала посла РФ через диверсію біля збройового підприємства у Брашові

Румунія викликала російського посла в Бухаресті та висловила йому рішучий протест через диверсію на промисловому об’єкті Carfil у місті Брашов. Бухарест заявив про відповідальність Росії за атаку, яка сталася 14 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Румунії Дан Некулеску написав у соцмережі Х.

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Румунія звинуватила Росію в диверсії у Брашові

"Докази підтверджують відповідальність Росії за цю неприйнятну гібридну атаку", — заявив глава румунського МЗС.

Диверсія сталася 14 вересня на території промислового об’єкта Carfil у Брашові. Внаслідок інциденту виникла пожежа.

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Бухарест також засудив удари по суднах у Чорному морі

Некулеску також заявив, що Румунія засуджує систематичні російські удари по комерційних суднах у Чорному морі.

За його словами, такі дії є навмисною ескалацією, порушують міжнародне право та свободу судноплавства і мають наслідки для світу.

Напередодні румунська служба розвідки повідомила про викриття диверсійної мережі, яку, за її даними, координувала Росія. Її підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об’єкті поблизу державного збройового підприємства у вересні.

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