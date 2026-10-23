Біля берегів Румунії затонуло судно Khoryv: загинув український моряк, четверо госпіталізовані
Внаслідок затоплення судна Khoryv поблизу румунського міста Констанца загинув громадянин України, ще четверо українців, зокрема капітан судна, були госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
Причиною затоплення міг стати удар дрона.
За даними зовнішньополітичного відомства, на борту судна, яке прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів, перебували 14 членів екіпажу.
За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.
Четверо українців, зокрема капітан судна, перебувають у лікарні
"Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка - громадянина України. Ще двоє членів екіпажу - громадян України не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні", - поінформували у пресслужбі.
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