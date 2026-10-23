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Новини Загибель українських моряків
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Біля берегів Румунії затонуло судно Khoryv: загинув український моряк, четверо госпіталізовані

Судно під прапором Кайманових Островів затонуло біля Констанци

Внаслідок затоплення судна Khoryv поблизу румунського міста Констанца загинув громадянин України, ще четверо українців, зокрема капітан судна, були госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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Причиною затоплення міг стати удар дрона.

За даними зовнішньополітичного відомства, на борту судна, яке прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів, перебували 14 членів екіпажу.

За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.

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Четверо українців, зокрема капітан судна, перебувають у лікарні

"Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка - громадянина України. Ще двоє членів екіпажу - громадян України не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні", - поінформували у пресслужбі.

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Автор: 

МЗС (4280) моряки (911) Румунія (1255)
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Топ коментарі
+2
Нам мабуть заборонили топити суда, бо я нарахував останнім часом штук 6 наших і жодного москальского.
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23.10.2026 18:37 Відповісти
+1
Украинцы на фронте , а кто эти на судне под прапором бабуиновой республики? Какого хрена они мне нужны?
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23.10.2026 19:19 Відповісти
+1
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23.10.2026 19:19 Відповісти

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