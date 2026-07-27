Індія викликала посла України після загибелі моряка в Чорному морі

Індія викликала українського посла після загибелі свого моряка в Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Дипломатична реакція на інцидент у морі

У відомстві заявили, що висловили "серйозне занепокоєння" через напади на комерційні судна. Також наголошено, що дії, які ставлять під загрозу життя цивільних моряків, є неприйнятними.

"Дії, які ставлять під загрозу життя безневинних цивільних моряків, є неприйнятними", – заявили в МЗС Індії.

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Що відомо про загибель моряка

За даними індійської сторони, судно MV Omorfi перебувало в російських територіальних водах, коли зазнало ураження. Унаслідок цього інциденту загинув громадянин Індії.

МЗС Індії також підкреслило, що атаки на комерційне судноплавство негативно впливають на безпеку морських перевезень, свободу судноплавства та міжнародну торгівлю.

За оцінками міжнародних організацій BIMCO та Міжнародної палати судноплавства, на торговельних суднах працює понад 310 тисяч індійських моряків. Це робить Індію одним із найбільших постачальників кадрів у цій сфері.

Раніше Індія також викликала представника Росії через загибель чотирьох своїх громадян унаслідок атаки на судно MV Golden Leo біля узбережжя України.

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