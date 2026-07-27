Индия вызвала посла Украины после гибели моряка в Чёрном море

Индия вызвала украинского посла после гибели своего моряка в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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Дипломатическая реакция на инцидент в море

В ведомстве заявили, что выразили "серьезную озабоченность" в связи с нападениями на коммерческие суда. Также подчеркнуто, что действия, ставящие под угрозу жизнь гражданских моряков, являются неприемлемыми.

"Действия, ставящие под угрозу жизнь невинных гражданских моряков, являются неприемлемыми", — заявили в МИД Индии.

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Что известно о гибели моряка

По данным индийской стороны, судно MV Omorfi находилось в российских территориальных водах, когда подверглось обстрелу. В следствие этого инцидента погиб гражданин Индии.

МИД Индии также подчеркнул, что атаки на коммерческое судоходство негативно влияют на безопасность морских перевозок, свободу судоходства и международную торговлю.

По оценкам международных организаций BIMCO и Международной палаты судоходства, на торговых судах работает более 310 тысяч индийских моряков. Это делает Индию одним из крупнейших поставщиков кадров в этой сфере.

Ранее Индия также вызвала представителя России в связи с гибелью четырёх своих граждан вследствие атаки на судно MV Golden Leo у побережья Украины.

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