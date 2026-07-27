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Новости
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Индия вызвала посла Украины после гибели моряка в Чёрном море

Индия вызвала посла Украины

Индия вызвала украинского посла после гибели своего моряка в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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Дипломатическая реакция на инцидент в море

В ведомстве заявили, что выразили "серьезную озабоченность" в связи с нападениями на коммерческие суда. Также подчеркнуто, что действия, ставящие под угрозу жизнь гражданских моряков, являются неприемлемыми.

"Действия, ставящие под угрозу жизнь невинных гражданских моряков, являются неприемлемыми", — заявили в МИД Индии.

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Что известно о гибели моряка

По данным индийской стороны, судно MV Omorfi находилось в российских территориальных водах, когда подверглось обстрелу. В следствие этого инцидента погиб гражданин Индии.

МИД Индии также подчеркнул, что атаки на коммерческое судоходство негативно влияют на безопасность морских перевозок, свободу судоходства и международную торговлю.

По оценкам международных организаций BIMCO и Международной палаты судоходства, на торговых судах работает более 310 тысяч индийских моряков. Это делает Индию одним из крупнейших поставщиков кадров в этой сфере.

Ранее Индия также вызвала представителя России в связи с гибелью четырёх своих граждан вследствие атаки на судно MV Golden Leo у побережья Украины.

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МИД (7291) моряки (1085) Черное море (1571)
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Топ комментарии
+20
Якщо "судно MV Omorfi перебувало в російських територіальних водах, коли зазнало ураження"(с) - то пішли ці індуси *****. Бо все що знаходиться в межах лаптєстану та приносить прибутки в бюджет агресора - є законними цілями для ЗСУ. І керівник, і міністр будь-якої країни має це добре знати - з України всі країни офіційно попереджали, щоб забрали з лаптєстану свої представництва, в т.ч. корита, в т.ч. своїх громадян.
Не забрали - не скигліть
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27.07.2026 20:21 Ответить
+15
В Індії не забули скільки їхніх громадян воює на боці рашистів проти України?
https://censor.net/ua/news/3592530/zsu-oprylyudnyly-film-pro-prymusove-verbuvannya-indiyitsiv-rosiyeyu
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27.07.2026 20:26 Ответить
+14
тобто коли русня вбиває українців це черномазе лайно не хвилює ?
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27.07.2026 20:22 Ответить

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