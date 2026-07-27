Раскрыта преступная группа, присвоившая более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины: организатор схемы - экс-госсекретарь МИД
НАБУ и САП раскрыли организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, которые те направляли в поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических представительств направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Согласно выводам экспертизы, полученные этой общественной организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
Как сообщили в Бюро, в дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
Установлен круг подозреваемых
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
- бухгалтер общественной организации.
Им объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
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