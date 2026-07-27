Викрито злочинну групу, яка привласнила понад 37 млн грн пожертв на підтримку України: організатор схеми — ексдержсекретар МЗС

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Як розповіли у Бюро, надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

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Встановлено коло підозрюваних

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

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