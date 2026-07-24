Ексголова УАФ Павелко затриманий у Словаччині: його підозрюють у розкраданні 295 млн грн

У Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу (УАФ). Готується його екстрадиція.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі справи

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про колишнього нардепа Андрія Павелка.

Кравченко повідомив, що ексголова УАФ роками переховувався від українського правосуддя.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Кравченко скерував до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу Павелка, а також про застосування тимчасового арешту.

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Що передувало

У листопаді 2022 року правоохоронці оголосили підозру генеральному секретарю Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому в заволодінні 26,5 млн гривень. Разом із ним підозрюваним у справі виявився президент УАФ Андрій Павелко. За версією слідства, вказану суму посадовці УАФ привласнили під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків. Частину цих коштів підозрювані згодом легалізували.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави сумою 9,88 млн гривень. Застава була внесена. Зокрема, за Запісоцького сплатила компанія "УАФ Маркетинг".

16 червня 2023 року суд змінив Павелку запобіжний захід, заарештувавши його на 60 діб.

15 липня 2023 року суд узяв під варту на 60 діб без альтернативи застави генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

25 грудня 2025 року колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка внесли до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

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