Керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн: справу передано до суду, - Офіс Генпрокурора

До суду передано справу щодо колишніх президента та генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ). Їх обвинувачують у привласненні десятків мільйонів гривень під час реалізації інфраструктурного футбольного проєкту та подальшому виведенні коштів за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, у 2016–2017 роках обвинувачені разом з іншими особами організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків. У результаті цих дій УАФ завдано збитків на 26,5 млн грн.

Крім того, встановлено, що близько 15 млн грн виведено на рахунки підконтрольного підприємства, зареєстрованого за кордоном.

Кваліфікація злочину

Зазначається, що дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - заволодіння майном в особливо великих розмірах і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Повідомляється, що матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окремі провадження.

Наразі справа передана до суду для розгляду по суті.

Що передувало

У листопаді 2022 року правоохоронці оголосили підозру генеральному секретарю Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому в заволодінні 26,5 млн гривень. Разом із ним підозрюваним у справі виявився президент УАФ Андрій Павелко. За версією слідства, вказану суму посадовці УАФ привласнили під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків. Частину цих коштів підозрювані згодом легалізували.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави сумою 9,88 млн гривень. Застава була внесена. Зокрема, за Запісоцького сплатила компанія "УАФ Маркетинг".

  • 16 червня 2023 року суд змінив Павелку запобіжний захід, заарештувавши його на 60 діб.
  • 15 липня 2023 року суд узяв під варту на 60 діб без альтернативи застави генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.
  • 25 грудня 2025 року колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка внесли до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Це щось нагадує телемарафон
23.04.2026 14:07 Відповісти
Суркіси і ціла сотня ригоАНАЛІВ з шмигалем та свириденко з портновськими наймитами, глибоко зтурбовані такими недоотриманими грошами від чергового Кеш-беку свириднко!?!?
23.04.2026 14:10 Відповісти
Так Павелко втік за кордон
23.04.2026 14:37 Відповісти
Якесь говняне УАФ, а які бабки крутяться.
23.04.2026 15:11 Відповісти
Завод по штучних полях мав відійти братам, а тут зятя Наріка, директора нічного клубу, Бенцион просунув на президента в піку старшому з братів. А з приходом Портрета брати виписали білет на війну.
УАФ має відрахування від УЕФА. Старт без призових 6 лямів євро. Так що є де розвернутися.
23.04.2026 16:05 Відповісти
 
 