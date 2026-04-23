Руководство УАФ обвиняют в хищении 26,5 млн грн: дело передано в суд, - Офис Генпрокурора

В суд передано дело в отношении бывшего президента и генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ). Их обвиняют в присвоении десятков миллионов гривен в ходе реализации инфраструктурного футбольного проекта и последующем выводе средств за границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в 2016–2017 годах обвиняемые вместе с другими лицами организовали схему при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. В результате этих действий УАФ нанесен ущерб в размере 26,5 млн грн.

Кроме того, установлено, что около 15 млн грн выведено на счета подконтрольного предприятия, зарегистрированного за рубежом.

Квалификация преступления

Отмечается, что действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - завладение имуществом в особо крупных размерах и отмывание доходов, полученных преступным путем.

Сообщается, что материалы в отношении других участников схемы выделены в отдельные производства.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Что предшествовало

В ноябре 2022 года правоохранители объявили подозрение генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому в присвоении 26,5 млн гривен. Вместе с ним подозреваемым по делу оказался президент УАФ Андрей Павелко. По версии следствия, указанную сумму должностные лица УАФ присвоили во время закупки оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. Часть этих средств подозреваемые впоследствии легализовали.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 9,88 млн гривен. Залог был внесен. В частности, за Записоцкого заплатила компания "УАФ Маркетинг".