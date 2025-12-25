Экс-главу УАФ Андрея Павелко внесли в базу розыска МВД
Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко внесен в список лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разделе "Розыск" на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
Согласно обнародованной информации, Павелко находится в категории лиц, уклоняющихся от следствия. Датой исчезновения указано 5 ноября 2025 года.
Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог.
Суть уголовного производства
Следствие установило, что в ноябре 2022 года правоохранители объявили подозрение генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому в завладении 26,5 млн гривен. По этому же делу подозреваемым стал и тогдашний президент УАФ Андрей Павелко.
По версии следствия, должностные лица ассоциации присвоили средства при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Часть этих денег, по данным правоохранителей, впоследствии была легализована.
"Андрей Павелко входит в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования", — отмечается в информации МВД.
Меры пресечения и решение суда
Суд избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 9,88 млн гривен. Залог был внесен, в частности за Юрия Записоцкого его оплатила компания "УАФ Маркетинг".
16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Андрею Павелку, взяв его под стражу сроком на 60 суток. Дальнейшее течение дела пока зависит от установления его местонахождения.
До речі, і погранцями, і поліцією командує одна особа - МВС.
Детальнішезнайшов в інфі "Слово і діло":
Кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів, виділених на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям виробництва заводу «ФФУ Продакшн», забрали в Національного антикорупційного бюро і передали до Національної поліції України. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит журналіста «Слово і діло».
«Детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частино 2 статті 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Станом на дату надходження звернення вказане кримінальне провадження передано за підслідністю до Національної поліції України», - повідомили у відомстві.
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/14/novyna/polityka/nabu-rozsliduye-mozhlyvi-zlovzhyvannya-pry-budivnycztvi-futbolnyx-poliv НАБУ порушило провадження щодо ймовірних зловживань на будівництві футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня кваліфікація провадження - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, вчинений групою осіб). За даними журналіста «Слова і Діла», у цій справі фігурує також колишній народний депутат, президент Української асоціації футболу https://www.slovoidilo.ua/persony/pavelko-andrii-vasylovych Андрій Павелко, посадовці законодавчої, виконавчої гілок влади та Федерації футболу України.
Раніше журналісти програми «Схеми» встановили, що https://www.slovoidilo.ua/2018/10/19/novyna/ekonomika/ffu-vyvela-cherez-ofshor-oae-1-miljon-dolariv-sxemy ФФУ вивела через офшор в ОАЕ 1 мільйон доларів. У цій же справі https://www.slovoidilo.ua/2019/06/05/novyna/finansy/nabu-provodyt-obshuky-budivli-************-asocziacziyi-futbolu проводилися обшуки у приміщеннях ФФУ.
Водночас у НАБУ не повідомили, хто саме передав справу про футбольні поля до Нацполіції. За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, це кримінальне провадження передав поліцейським прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Передачу ініціювали самі детективи НАБУ, оскільки у справі нібито відсутні підслідні їм суб'єкти.
Водночас журналісти https://bihus.info/kucerava-trava-pid-zavod-federacii-futbolu-aku-ocolue-nardep-pavelko-stvorili-budzetnu-monopoliu Bihus.info повідомляли, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прописало у вимоги для закупівлі штучної трави норми, під які в Україні підходить тільки ТОВ «ФФУ Продакшн». Вказаний завод із виготовлення штучних полів був побудований за 8 мільйонів євро від УЄФА Федерацією футболу України.
...повідомлялося, що менш ніж за місяць «ФФУ Продакшн» виграло велику частину з 300 тендерів із закупівлі штучних футбольних полів, які проводилися без відкритих аукціонів.