Экс-главу УАФ Андрея Павелко внесли в базу розыска МВД

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко внесен в список лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разделе "Розыск" на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно обнародованной информации, Павелко находится в категории лиц, уклоняющихся от следствия. Датой исчезновения указано 5 ноября 2025 года.

Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог.

Суть уголовного производства

Следствие установило, что в ноябре 2022 года правоохранители объявили подозрение генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому в завладении 26,5 млн гривен. По этому же делу подозреваемым стал и тогдашний президент УАФ Андрей Павелко.

По версии следствия, должностные лица ассоциации присвоили средства при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Часть этих денег, по данным правоохранителей, впоследствии была легализована.

"Андрей Павелко входит в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования", — отмечается в информации МВД.

Меры пресечения и решение суда

Суд избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 9,88 млн гривен. Залог был внесен, в частности за Юрия Записоцкого его оплатила компания "УАФ Маркетинг".

16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Андрею Павелку, взяв его под стражу сроком на 60 суток. Дальнейшее течение дела пока зависит от установления его местонахождения.

