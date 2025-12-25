Ексголову УАФ Андрія Павелка внесли до бази розшуку МВС

Колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка внесли до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розділі "Розшук" на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Згідно з оприлюдненою інформацією, Павелко перебуває в категорії осіб, які ухиляються від слідства. Датою зникнення зазначено 5 листопада 2025 року.

Йому інкримінують привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення.

Також читайте: Україна за кордоном розшукує близько 1,2 тис. осіб, - Офіс Генпрокурора

Суть кримінального провадження

Слідство встановило, що у листопаді 2022 року правоохоронці оголосили підозру генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому у заволодінні 26,5 млн гривень. У цій же справі підозрюваним став і тодішній президент УАФ Андрій Павелко.

За версією слідства, посадовці асоціації привласнили кошти під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів. Частину цих грошей, за даними правоохоронців, згодом було легалізовано.

"Андрій Павелко входить до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування", — зазначається в інформації МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрибок напруги зірвав матч УПЛ у Житомирі: згоріла система освітлення на стадіоні

Запобіжні заходи та рішення суду

Суд обрав Павелку та Запісоцькому запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 9,88 млн гривень. Заставу було внесено, зокрема за Юрія Запісоцького її сплатила компанія "УАФ Маркетинг".

16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Андрію Павелку, взявши його під варту строком на 60 діб. Подальший перебіг справи наразі залежить від встановлення його місцеперебування.

Раніше ми повідомляли, що фонд Міндіча придбав 77 квартир у Києві зі знижкою понад 60% за місяць до повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА