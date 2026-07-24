Экс-глава УАФ Павелко задержан в Словакии: его подозревают в хищении 295 млн грн

В Словакии задержали бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Готовится его экстрадиция.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Детали дела

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем нардепе Андрее Павелко.

Кравченко сообщил, что экс-глава УАФ годами скрывался от украинского правосудия.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге. Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки.

Офис Генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Кравченко направил в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче Павелка, а также о применении временного ареста.

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Что предшествовало

В ноябре 2022 года правоохранители объявили подозрение генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому в присвоении 26,5 млн гривен. Вместе с ним подозреваемым по делу оказался президент УАФ Андрей Павелко. По версии следствия, указанную сумму должностные лица УАФ присвоили при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных площадок. Часть этих средств подозреваемые впоследствии легализовали.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 9,88 млн гривен. Залог был внесен. В частности, за Записоцкого заплатила компания "УАФ Маркетинг".

16 июня 2023 года суд изменил Павелку меру пресечения, арестовав его на 60 суток.

15 июля 2023 года суд взял под стражу на 60 суток без альтернативы залога генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

25 декабря 2025 года бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелка внесли в список лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

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