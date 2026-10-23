У берегов Румынии затонуло судно Khoryv: погиб украинский моряк, четверо госпитализированы

В результате затопления судна "Khoryv" вблизи румынского города Констанца погиб гражданин Украины, еще четверо украинцев, в том числе капитан судна, были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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Причиной затопления мог стать удар дрона

По данным внешнеполитического ведомства, на борту судна, которое следовало из турецкого порта под флагом Каймановых островов, находились 14 членов экипажа.

По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.

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Четверо украинцев, в том числе капитан судна, находятся в больнице

"Посольство Украины в Румынии получило информацию от румынской стороны об одном погибшем моряке - гражданине Украины. Еще двое членов экипажа - граждане Украины - не нуждаются в медицинской помощи. Четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе.

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