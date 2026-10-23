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Новости Гибель украинского судна
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У берегов Румынии затонуло судно Khoryv: погиб украинский моряк, четверо госпитализированы

Судно под флагом Каймановых островов затонуло у Констанцы

В результате затопления судна "Khoryv" вблизи румынского города Констанца погиб гражданин Украины, еще четверо украинцев, в том числе капитан судна, были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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Причиной затопления мог стать удар дрона

По данным внешнеполитического ведомства, на борту судна, которое следовало из турецкого порта под флагом Каймановых островов, находились 14 членов экипажа.

По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.

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Четверо украинцев, в том числе капитан судна, находятся в больнице

"Посольство Украины в Румынии получило информацию от румынской стороны об одном погибшем моряке - гражданине Украины. Еще двое членов экипажа - граждане Украины - не нуждаются в медицинской помощи. Четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе.

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Автор: 

МИД (7358) моряки (1088) Румыния (1437)
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Топ комментарии
+3
Нам мабуть заборонили топити суда, бо я нарахував останнім часом штук 6 наших і жодного москальского.
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23.10.2026 18:37 Ответить
+2
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23.10.2026 19:19 Ответить
+1
Украинцы на фронте , а кто эти на судне под прапором бабуиновой республики? Какого хрена они мне нужны?
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23.10.2026 19:19 Ответить

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