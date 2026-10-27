Президент Румунії Дан назвав неприйнятною можливу причетність РФ до диверсії на збройовому заводі
Президент Румунії Нікушор Дан засудив можливу причетність Росії до спроби диверсії на збройовому заводі в країні. Він назвав такі дії неприйнятними та наголосив, що вони становлять серйозну загрозу суверенітету й безпеці держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дан написав у соцмережі X.
За словами президента Румунії, жодна іноземна держава не має права здійснювати подібні дії на території Румунії чи інших європейських країн.
"Протягом багатьох років Росія використовує різноманітний арсенал засобів для послаблення європейських демократій. Спроби впливу на виборчі процеси, кампанії дезінформації, інформаційна війна, кібератаки та акти диверсії - усе це частини гібридної війни, яку Росія веде проти Європи", - заявив Дан.
Він також привітав роботу румунських розвідувальних служб, яким вдалося виявити цей інцидент.
"Румунська держава діятиме рішуче, щоб запобігти подібним інцидентам, виявити причетних і захистити громадян та критичну інфраструктуру країни", - зазначив президент.
Водночас Румунія продовжить тісну співпрацю із союзниками по НАТО та партнерами в Європейському Союзі.
Що передувало?
Румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх пов’язують зі спробою підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов 14 вересня.
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