Президент Румынии Дан назвал неприемлемой возможную причастность РФ к диверсии на оружейном заводе

Президент Румынии Никушор Дан осудил возможную причастность России к попытке диверсии на оружейном заводе в стране. Он назвал такие действия недопустимыми и подчеркнул, что они представляют серьезную угрозу суверенитету и безопасности государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дан написал в социальной сети X.

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По словам президента Румынии, ни одно иностранное государство не имеет права осуществлять подобные действия на территории Румынии или других европейских стран.

"На протяжении многих лет Россия использует разнообразный арсенал средств для ослабления европейских демократий. Попытки влияния на избирательные процессы, кампании дезинформации, информационная война, кибератаки и диверсионные акты — все это части гибридной войны, которую Россия ведет против Европы", — заявил Дан.

Он также высоко оценил работу румынских разведывательных служб, которым удалось выявить этот инцидент.

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"Румынское государство будет действовать решительно, чтобы предотвратить подобные инциденты, выявить причастных и защитить граждан и критическую инфраструктуру страны", — отметил президент.

В то же время Румыния продолжит тесное сотрудничество с союзниками по НАТО и партнерами в Европейском Союзе.

Что этому предшествовало?

Румынская разведка раскрыла сеть диверсантов, которых, по данным следствия, координировали из России. Их связывают с попыткой поджога оборонного завода Carfil в городе Брашов 14 сентября.

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