Румыния вызвала посла РФ из-за диверсии возле оружейного предприятия в Брашове

Румыния вызвала российского посла в Бухаресте и выразила ему решительный протест в связи с диверсией на промышленном объекте Carfil в городе Брашов. Бухарест заявил об ответственности России за нападение, произошедшее 14 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску написал в социальной сети Х.

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Румыния обвинила Россию в диверсии в Брашове

"Доказательства подтверждают ответственность России за эту недопустимую гибридную атаку", - заявил глава румынского МИД.

Диверсия произошла 14 сентября на территории промышленного объекта Carfil в Брашове. В результате инцидента возник пожар.

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Бухарест также осудил удары по судам в Черном море

Некулеску также заявил, что Румыния осуждает систематические российские удары по коммерческим судам в Черном море.

По его словам, такие действия являются преднамеренной эскалацией, нарушают международное право и свободу судоходства и имеют последствия для мира.

Накануне румынская разведывательная служба сообщила о раскрытии диверсионной сети, которую, по ее данным, координировала Россия. Её подозревают в причастности к пожару на промышленном объекте вблизи государственного оружейного предприятия в сентябре.

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