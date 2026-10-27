Румыния вызвала посла РФ из-за диверсии возле оружейного предприятия в Брашове
Румыния вызвала российского посла в Бухаресте и выразила ему решительный протест в связи с диверсией на промышленном объекте Carfil в городе Брашов. Бухарест заявил об ответственности России за нападение, произошедшее 14 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску написал в социальной сети Х.
Румыния обвинила Россию в диверсии в Брашове
"Доказательства подтверждают ответственность России за эту недопустимую гибридную атаку", - заявил глава румынского МИД.
Диверсия произошла 14 сентября на территории промышленного объекта Carfil в Брашове. В результате инцидента возник пожар.
Бухарест также осудил удары по судам в Черном море
Некулеску также заявил, что Румыния осуждает систематические российские удары по коммерческим судам в Черном море.
По его словам, такие действия являются преднамеренной эскалацией, нарушают международное право и свободу судоходства и имеют последствия для мира.
Накануне румынская разведывательная служба сообщила о раскрытии диверсионной сети, которую, по ее данным, координировала Россия. Её подозревают в причастности к пожару на промышленном объекте вблизи государственного оружейного предприятия в сентябре.
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