Оружейный завод в Румынии мог стать целью диверсии, которую координировали из РФ

Румынская разведка раскрыла сеть диверсантов, которых, по данным следствия, координировали из России. Их связывают с попыткой поджога оборонного завода Carfil в городе Брашов 14 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Digi24.

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Подозреваемых задержали в Германии и Польше

По данным румынской разведки, к подготовке диверсий могли быть причастны граждане бывших советских республик, проживающие в странах Евросоюза. Как сообщает Digi24, среди подозреваемых — гражданин Украины и двое белорусов.

Двоих мужчин задержали в Германии. По информации издания, они могли готовить другие подобные преступления. Третьего подозреваемого обнаружили в Польше в понедельник.

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Апелляционный суд Бухареста выдал европейские ордера на арест всех троих. Румынские власти работают над их экстрадицией. Судебные процедуры продолжаются в Румынии и с участием правоохранительных органов других европейских стран.

По данным разведки, завод в Брашове мог быть лишь одной из целей. Российские координаторы, как утверждает румынская сторона, определили для сети и другие объекты. Среди них — государственные и частные предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного и промышленного значения.

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Российский след: как могли вербовать исполнителей

В румынской разведке считают, что это дело является частью более широкой кампании диверсий, которые координирует Россия в Европе. В ходе расследований в этом году также были выявлены другие попытки атак в Румынии. Среди возможных целей были международные военные объекты и места подготовки украинских военных.

По оценке разведки, целью таких действий является "запугивание, подрыв оборонного потенциала и ослабление вклада государств в европейскую и региональную безопасность".

По данным службы, вербовка часто начинается в социальных сетях. Людям предлагают деньги за наблюдение за определенными объектами или их фотографирование. Впоследствии задания могут усложняться и предусматривать поджоги, разрушения или даже убийства. Если человек отказывается выполнять поручения, организаторы могут оказывать на него давление или шантажировать.

Для поиска исполнителей, по информации разведки, могут использовать финансовые трудности людей, их зависимости или криминальное прошлое. Чтобы скрыть следы, участники сети могут пользоваться транспортом, жильем и платежными средствами, оформленными на других лиц, а также иностранными SIM-картами и зашифрованными мессенджерами.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявлял, что Россия в настоящее время больше заинтересована в эскалации войны против Украины, чем в достижении мира.

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