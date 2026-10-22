Путин провоцирует страны ЕС: президент Румынии призвал не поддаваться эскалации

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия в настоящее время больше заинтересована в эскалации войны против Украины, чем в ее завершении. Он также обратил внимание на рост числа провокаций со стороны Кремля в странах Европейского союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дан заявил в эфире Bloomberg.

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Россия усиливает провокации в Европе

По словам Дана, Россия пытается обострять ситуацию и провоцировать европейские страны. Он подчеркнул, что государствам Европы не следует поддаваться на такие действия.

"Россияне пытаются эскалировать ситуацию, провоцировать все европейские страны. Мы не должны втягиваться в этот процесс эскалации", — сказал президент Румынии.

Он также отметил, что страны НАТО пришли к выводу о необходимости лучше подготовиться к таким ситуациям, чтобы иметь возможность реагировать на провокации и сохранять спокойствие.

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Дан не видит готовности Москвы к миру

Президент Румынии выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет выступить посредником в достижении соглашения между Украиной и Россией. В то же время Дан не видит признаков того, что Москва в настоящее время готова к такому шагу.

По его словам, страны ЕС, в частности Румыния, стремятся снизить напряженность, но в то же время готовятся к гибридным атакам со стороны России. Речь идет о вторжении дронов, кибератаках и распространении дезинформации.

"Мы хотим сохранять спокойствие и сбивать дроны, проникающие на нашу территорию и в наши территориальные воды", — добавил Дан.