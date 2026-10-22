Путін провокує країни ЄС: президент Румунії закликав не піддаватися на ескалацію

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія наразі більше зацікавлена в ескалації війни проти України, ніж у її завершенні. Він також звернув увагу на збільшення кількості провокацій Кремля в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дан сказав в ефірі Bloomberg.

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Росія посилює провокації в Європі

За словами Дана, Росія намагається загострювати ситуацію та провокувати європейські країни. Він наголосив, що державам Європи не слід піддаватися на такі дії.

"Росіяни намагаються ескалувати ситуацію, провокувати всі європейські країни. Ми не повинні втягуватися в цей процес ескалації", — сказав президент Румунії.

Він також зазначив, що країни НАТО дійшли висновку про необхідність краще підготуватися до таких ситуацій, щоб мати змогу реагувати на провокації та зберігати спокій.

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Дан не бачить готовності Москви до миру

Президент Румунії висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе виступити посередником у досягненні угоди між Україною та Росією. Водночас Дан не бачить ознак того, що Москва наразі готова до такого кроку.

За його словами, країни ЄС, зокрема Румунія, прагнуть знизити напруженість, але водночас готуються до гібридних атак з боку Росії. Йдеться про вторгнення дронів, кібератаки та поширення дезінформації.

"Ми хочемо зберігати спокій і збивати дрони, які проникають на нашу територію та в наші територіальні води", — додав Дан.