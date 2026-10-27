Франция направила в Румынию самолет Atlantique 2 для патрулирования Черного моря

Франция направила в Румынию морской патрульный самолет Atlantique 2 для усиления защиты судоходства и энергетической инфраструктуры в Черном море. Самолет будет выполнять разведывательные миссии у западного побережья до 6 ноября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Французский самолет будет выявлять угрозы в Черном море

Франция передислоцировала самолет Atlantique 2 на румынскую авиабазу 18 октября по просьбе Румынии. Его задача - выявлять угрозы для судоходства и помогать защищать важную инфраструктуру в экономической зоне страны.

В Министерстве обороны Румынии объяснили цель миссии:

"Выявление угроз для судоходства и повышение способности защищать критически важную инфраструктуру в исключительной экономической зоне Румынии".

За последние три недели у побережья Румынии и Болгарии, являющихся членами НАТО, пострадали как минимум восемь грузовых судов. По имеющимся данным, 34 моряка погибли или считаются пропавшими без вести.

Читайте: Фон дер Ляйен об атаке РФ на судно у берегов Румынии: Откровенное пренебрежение международным правом

НАТО усиливает меры по защите судов

В румынском министерстве обороны отметили, что помощь НАТО и ВМС Франции дополняет меры, которые уже принимают румынские военно-морские силы.

Румыния увеличивает количество морских патрульных миссий с использованием кораблей, вертолетов и беспилотников. Военные также регулярно информируют судоводителей об опасностях и рекомендуют безопасные маршруты.

Ранее, 23 октября, в Чёрном море у побережья Румынии затонуло коммерческое судно, которое, вероятно, было поражено дроном. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате этого инцидента.

Читайте также: Румыния вызвала посла РФ из-за диверсии возле оружейного завода в Брашове