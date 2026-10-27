Румыния и Молдова обсуждают совместные системы противодействия БПЛА

Румыния обсуждает с Молдовой возможность совместной разработки систем противодействия беспилотникам на фоне российских атак и роста угроз безопасности в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Румынии Лука Никулеску во время визита в Кишинев.

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В то же время власти в Бухаресте близки к завершению переговоров о скорейшей закупке таких систем для нужд собственной обороны.

"Развитие программы по беспилотникам в Румынии — один из приоритетов правительственной программы. Мы ведем углубленные переговоры, которые уже близки к завершению, чтобы в кратчайшие сроки получить системы борьбы с беспилотниками. Сначала это будут системы, которые вам уже известны, а затем — те, которые мы будем производить в Румынии. Мы также обсуждаем с партнерами из Республики Молдова возможность совместной работы над программами борьбы с беспилотниками", — заявил румынский премьер.

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Он подчеркнул, что защита граждан и укрепление сотрудничества в сфере обороны приобретают особое значение на фоне российских атак и связанных с ними угроз безопасности в регионе.

"Российские атаки неприемлемы, а защита должна быть обеспечена всем гражданам – как в Республике Молдова, так и в Румынии. Мы ведем содержательные переговоры об укреплении нашего сотрудничества в сфере обороны. Существует также программа SAFE, о которой вы хорошо знаете и которая укрепит оборонную промышленность Румынии. При этом будут и общие выгоды для обеих стран. Мы будем целенаправленно работать над усилением защиты наших граждан", — отметил Никулеску.

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Румыния учитывает украинский боевой опыт в развитии беспилотных технологий

Румынский премьер также рассказал о сотрудничестве с Украиной в развитии отрасли беспилотников, в частности с учетом опыта их применения в условиях реальных боевых действий.