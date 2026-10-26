Воздушное пространство Молдовы нарушалось более 100 раз с начала полномасштабной войны в Украине, - премьер Тофан

С начала полномасштабного вторжения России в Украину воздушное пространство Молдовы нарушалось более 100 раз. На территории страны также фиксировались падения беспилотников и обломков снарядов.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время совместного брифинга с главой украинского правительства Сергеем Корецким в Киеве 26 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Тофана, только в минувшую субботу, 24 октября, в Молдове зафиксировали пять случаев падения беспилотников и обломков снарядов.

Молдавский премьер подчеркнул, что война вблизи границ страны создает угрозы не только для ее воздушного пространства, но и для энергетической безопасности.

Обращаясь к гражданам Молдовы, он отметил, что сопротивление Украины российской агрессии напрямую влияет на безопасность его государства.

"Ежедневно защищая свои города, свои семьи и свою свободу, украинцы также вносят вклад в безопасность Республики Молдова. Их сопротивление позволяет нам жить в мире и строить свое будущее у себя дома", - заявил Тофан.

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Он подчеркнул, что поддержка Украины соответствует национальным интересам Молдовы.

"Поддержка Украины - это выбор в пользу безопасности, мира и процветания Республики Молдова", - подчеркнул премьер.

Напомним, 26 октября Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Кишинев заинтересован в использовании украинского опыта противодействия беспилотникам для защиты собственного воздушного пространства.

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