Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве: Кишинев хочет перенять опыт борьбы с дронами
26 октября Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ открывает возможности для обмена опытом, в частности в сфере противодействия беспилотникам и защиты воздушного пространства.
Об этом заявили премьер-министры Украины Сергей Корецкий и Молдовы Василе Тофан во время совместной пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя подписание соглашения, молдавский премьер подчеркнул, что его страна заинтересована в украинском опыте противодействия воздушным угрозам.
"Мы хотим перенять этот опыт и найти решение для защиты нашего воздушного пространства", - заявил Тофан.
По его словам, Молдова не может игнорировать технологические решения, которые Украина применяет для защиты от беспилотников.
В то же время конкретные механизмы военно-технического сотрудничества и перечень технологий, которыми будут обмениваться государства, во время пресс-конференции не уточнили.
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Киев также предложил Кишиневу активизировать взаимодействие в рамках Коалиции по разминированию и других форматов двустороннего и регионального сотрудничества.
Среди них - Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и "Одесский треугольник", объединяющий Украину, Молдову и Румынию.
"У нас есть и другие рабочие форматы. Это Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и "Одесский треугольник", который объединяет три страны – Молдову, Румынию и Украину", – отметил Корецкий.
По словам украинского премьера, в ближайшее время планируется организовать встречу в формате "Одесского треугольника" для развития совместного диалога между тремя государствами.
- Напомним, 26 октября премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл в Киев с рабочим визитом.
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