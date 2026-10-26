Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічну співпрацю: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами

Україна та Молдова 26 жовтня підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ відкриває можливості для обміну досвідом, зокрема у сфері протидії безпілотникам та захисту повітряного простору.

Про це заявили прем'єр-міністри України Сергій Корецький та Молдови Василе Тофан під час спільної пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коментуючи підписання угоди, молдовський прем'єр наголосив, що його країна зацікавлена в українському досвіді протидії повітряним загрозам.

"Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту нашого повітряного простору", – заявив Тофан.

За його словами, Молдова не може ігнорувати технологічні рішення, які Україна застосовує для захисту від безпілотників.

Водночас конкретні механізми військово-технічної співпраці та перелік технологій, якими обмінюватимуться держави, під час пресконференції не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ готовий зміцнювати безпеку Молдови та Румунії, – Зеленський

Україна запропонувала розширити співпрацю з Молдовою у сфері розмінування

Київ також запропонував Кишиневу активізувати взаємодію в межах Коаліції з розмінування та інших форматів двостороннього й регіонального співробітництва.

Серед них – Міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва та "Одеський трикутник", який об'єднує Україну, Молдову й Румунію.

"Маємо й інші робочі формати. Це Міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва та "Одеський трикутник", який об'єднує три країни – Молдову, Румунію та Україну", – зазначив Корецький.

За словами українського прем'єра, найближчим часом планують організувати зустріч у форматі "Одеського трикутника" для розвитку спільного діалогу між трьома державами.

Нагадаємо, 26 жовтня прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан прибув до Києва з робочим візитом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга у Кишиневі вручив главі МЗС Молдови орден "За заслуги" ІІ ступеня