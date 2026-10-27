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Парламентські вибори в Ізраїлі: з’явилися перші результати екзит-полів

Парламентські вибори в Ізраїлі

В Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. За попередніми даними екзитполів, опозиційний блок отримує більше мандатів, ніж сили чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, однак його партія "Лікуд" посідає перше місце серед окремих політичних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,з посиланням на дані екзит-полів.

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Опозиція випереджає блок Нетаньягу

За даними екзитполу 12-го каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", може отримати 52 місця в Кнесеті. Розподіл мандатів прогнозують так:

  • "Яшар" — 22 мандати;

  • "Наш дім Ізраїль" — 9;

  • партія Беннета — 12;

  • "Демократи" — 9.

Блок чинного прем’єра Біньяміна Нетаньягу, за цими даними, може отримати 50 мандатів. Зокрема, партії прогнозують такі результати:

  • "Лікуд" — 24 мандати;

  • ШАС — 8;

  • "Яхадут ха-Тора" — 6;

  • "Релігійний сіонізм — Зеут" — 6;

  • "Оцма Єхудіт" на чолі з Ітамаром Бен-Гвіром — 6.

За даними екзитполу 11-го каналу, блок Айзенкота може отримати 53 мандати, а сили Нетаньягу — 50. Прогнози щодо окремих партій дещо відрізняються.

Жоден із блоків поки не набирає необхідних для формування уряду 61 мандата.

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Арабські партії можуть ускладнити створення коаліції

За даними екзитполів, дві арабські політичні сили — РААМ та "Об’єднаний список" — можуть отримати по 17–18 мандатів. Зазвичай вони не входять до коаліцій, що ускладнює формування стабільної парламентської більшості.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перше голосування такого рівня після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Газа.

Ізраїльтяни обирають 120 депутатів Кнесету. Виборча система країни передбачає розподіл місць відповідно до результатів партійних списків. Для проходження до парламенту партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.

Перемога окремої партії не гарантує формування уряду. Для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата.

Також читайте: Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом за два дні до виборів

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