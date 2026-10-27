Парламентські вибори в Ізраїлі: з’явилися перші результати екзит-полів
В Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. За попередніми даними екзитполів, опозиційний блок отримує більше мандатів, ніж сили чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, однак його партія "Лікуд" посідає перше місце серед окремих політичних сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ,з посиланням на дані екзит-полів.
Опозиція випереджає блок Нетаньягу
За даними екзитполу 12-го каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", може отримати 52 місця в Кнесеті. Розподіл мандатів прогнозують так:
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"Яшар" — 22 мандати;
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"Наш дім Ізраїль" — 9;
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партія Беннета — 12;
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"Демократи" — 9.
Блок чинного прем’єра Біньяміна Нетаньягу, за цими даними, може отримати 50 мандатів. Зокрема, партії прогнозують такі результати:
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"Лікуд" — 24 мандати;
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ШАС — 8;
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"Яхадут ха-Тора" — 6;
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"Релігійний сіонізм — Зеут" — 6;
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"Оцма Єхудіт" на чолі з Ітамаром Бен-Гвіром — 6.
За даними екзитполу 11-го каналу, блок Айзенкота може отримати 53 мандати, а сили Нетаньягу — 50. Прогнози щодо окремих партій дещо відрізняються.
Жоден із блоків поки не набирає необхідних для формування уряду 61 мандата.
Арабські партії можуть ускладнити створення коаліції
За даними екзитполів, дві арабські політичні сили — РААМ та "Об’єднаний список" — можуть отримати по 17–18 мандатів. Зазвичай вони не входять до коаліцій, що ускладнює формування стабільної парламентської більшості.
Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перше голосування такого рівня після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Газа.
Ізраїльтяни обирають 120 депутатів Кнесету. Виборча система країни передбачає розподіл місць відповідно до результатів партійних списків. Для проходження до парламенту партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.
Перемога окремої партії не гарантує формування уряду. Для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата.
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