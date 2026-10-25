Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом за два дні до виборів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом, створене за допомогою штучного інтелекту, за два дні до парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post.

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Нетаньягу заговорив про ядерну загрозу Ірану

У неділю, 25 жовтня, Нетаньягу опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі X зображення, на якому над Тель-Авівом здіймається величезний гриб ядерного вибуху.

Ізраїльський прем’єр заявив, що країна стикається з екзистенційною загрозою з боку Ірану. За його словами, результати парламентських виборів, запланованих на вівторок, матимуть важливе значення для безпеки Ізраїлю.

"Якщо іранці отримають ядерну зброю, нічого більше не матиме значення. Все така дрібниця порівняно з екзистенційною небезпекою Ірану та шиїтської осі", — написав Нетаньягу.

Він також закликав громадян відкласти суперечки та зосередитися на головному питанні — завершенні роботи в Ірані.

Лідери ізраїльської опозиції у відповідь звинуватили прем’єр-міністра в спробі залякати виборців напередодні голосування.

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Трамп підтримав Нетаньягу перед виборами

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про повну підтримку Нетаньягу напередодні парламентських виборів в Ізраїлі.

У дописі від 18 жовтня американський лідер позитивно оцінив роботу ізраїльського прем’єра. Він назвав його сильним партнером у протистоянні з Іраном і в питаннях миру.

Трамп зазначив, що Нетаньягу витримав значний тиск і не втратив сили.

"Я спостерігав за Бібі в найскладніші часи. Звичайні чоловіки чи жінки в таких ситуаціях зламалися б під тиском — але Бібі не зламався, він насправді став сильнішим і зберігає ту саму силу й сьогодні", — написав президент США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати хочуть бачити в Ізраїлі саме такого партнера, і заявив про повну та беззастережну підтримку Нетаньягу.

Вибори до ізраїльського Кнесету заплановані на 27 жовтня.

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