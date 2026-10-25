Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом за два дня до выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, созданное с помощью искусственного интеллекта, за два дня до парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нетаньяху заговорил о ядерной угрозе со стороны Ирана

В воскресенье, 25 октября, Нетаньяху опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети X изображение, на котором над Тель-Авивом возвышается огромный гриб ядерного взрыва.

Израильский премьер заявил, что страна сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана. По его словам, результаты парламентских выборов, запланированных на вторник, будут иметь важное значение для безопасности Израиля.

"Если иранцы получат ядерное оружие, ничего больше не будет иметь значения. Все остальное - мелочь по сравнению с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана и шиитской оси", - написал Нетаньяху.

Он также призвал граждан отложить споры и сосредоточиться на главном вопросе - завершении работы в Иране.

Лидеры израильской оппозиции в ответ обвинили премьер-министра в попытке запугать избирателей накануне голосования.

Читайте также: Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов в отношении Израиля, - Нетаньяху

Трамп поддержал Нетаньяху перед выборами

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о полной поддержке Нетаньяху накануне парламентских выборов в Израиле.

В посте от 18 октября американский лидер положительно оценил работу израильского премьера. Он назвал его сильным партнером в противостоянии с Ираном и в вопросах мира.

Трамп отметил, что Нетаньяху выдержал значительное давление и не потерял силы.

"Я наблюдал за Биби в самые сложные времена. Обычные мужчины или женщины в таких ситуациях сломались бы под давлением - но Биби не сломался, он на самом деле стал сильнее и сохраняет ту же силу и сегодня",- написал президент США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть в Израиле именно такого партнера, и заявил о полной и безоговорочной поддержке Нетаньяху.

Выборы в израильский Кнессет запланированы на 27 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль получает от Украины образцы российских дронов для изучения и разработки средств противодействия