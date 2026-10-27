Україна вчить весь світ воювати проти дронів і за допомогою дронів, - Нетаньягу
Індустрія дронів
Ізраїль вивчає досвід України у застосуванні безпілотників і боротьбі з ними та вкладає значні кошти в розробку нових технологій захисту від дронів. Особливу увагу приділяють протидії загрозі з боку Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив під час зустрічі з представниками медіа напередодні виборів, передає Укрінформ.
Нетаньягу назвав дрони головною зміною у війні
Відповідаючи на запитання журналіста Шимона Брімана про уроки війни Росії проти України та загрозу іранських безпілотників для Ізраїлю, Нетаньягу зазначив, що український досвід вивчають у всьому світі.
"Те, чого навчилася Україна і що аналізує весь світ, — і як воювати проти дронів, і як воювати за допомогою дронів. І це найбільша зміна, це найсильніший вплив війни в Україні на світову арену", — сказав прем’єр-міністр.
За його словами, безпілотники стали головною технологічною зміною у веденні війни. Ізраїль розробляє засоби протидії різним типам дронів. До цієї роботи залучають науковців, військових фахівців і технологічні компанії.
Ізраїль інвестує в технології проти безпілотників
Нетаньягу заявив, що передача Іраном відповідних засобів Росії суперечить інтересам Ізраїлю.
Він також наголосив на роботі ізраїльських оборонних підприємств і стартапів над новими рішеннями.
"Я вірю, що ми дамо світові рішення як у сфері самих дронів, так і щодо захисту від дронів", — зазначив глава ізраїльського уряду.
В Ізраїлі 27 жовтня відбуваються парламентські вибори.
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У військовій та фінансовій площині (у відсотках до ВВП) різниця між країнами є колосальною. Країни Балтії є світовими лідерами за рівнем підтримки України відносно своєї економіки, тоді як Ізраїль утримує цей показник на рівні, близькому до нуля.