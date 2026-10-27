Украина учит весь мир воевать против дронов и с помощью дронов, - Нетаньяху

Индустрия дронов

Израиль изучает опыт Украины в применении беспилотников и борьбе с ними и вкладывает значительные средства в разработку новых технологий защиты от дронов. Особое внимание уделяется противодействию угрозе со стороны Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время встречи с представителями СМИ накануне выборов, передает Укрінформ.

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Нетаньяху назвал дроны главным изменением в войне

Отвечая на вопрос журналиста Шимона Бримана об уроках войны России против Украины и угрозе иранских беспилотников для Израиля, Нетаньяху отметил, что украинский опыт изучают во всем мире.

"То, чему научилась Украина и что анализирует весь мир, - и как воевать против дронов, и как воевать с помощью дронов. И это самое большое изменение, это самое сильное влияние войны в Украине на мировую арену", - сказал премьер-министр.

По его словам, беспилотники стали главным технологическим изменением в ведении войны. Израиль разрабатывает средства противодействия различным типам дронов. К этой работе привлекают ученых, военных специалистов и технологические компании.

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Израиль инвестирует в технологии противодействия беспилотникам

Нетаньяху заявил, что передача Ираном соответствующих средств России противоречит интересам Израиля.

Он также подчеркнул работу израильских оборонных предприятий и стартапов над новыми решениями.

"Я верю, что мы предложим миру решения как в сфере самих дронов, так и в сфере защиты от дронов", — отметил глава израильского правительства.

В Израиле 27 октября проходят парламентские выборы.

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