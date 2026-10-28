У Канаді відкрили перший в Атлантичному регіоні меморіал жертвам Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У канадському місті Шарлоттаун на острові Принца Едварда відкрили меморіал "Гірка пам’ять дитинства", присвячений жертвам Голодомору 1932–1933 років. Це перший пам’ятник на вшанування цієї трагедії в Атлантичному регіоні Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис посла України в Канаді Андрія Плахотнюка у Фейсбуці.

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Меморіал об’єднав українську громаду та місцеву владу

У церемонії відкриття взяли участь лейтенант-губернатор острова Принца Едварда Вассім Саламун, спікер Законодавчої асамблеї провінції Бред Трайверс, міський голова Шарлоттауна Філіп Браун, представники української громади та друзі України.

Ініціаторами проєкту стали Еліна Лялюк і місцеве відділення Конгресу українців Канади на острові Принца Едварда. До створення меморіалу долучилися представники влади, громадських організацій, благодійних фондів, митці та волонтери з Канади й України.

Посол України Андрій Плахотнюк наголосив, що меморіал має не лише зберігати пам’ять про загиблих, а й нагадувати про наслідки політики, спрямованої на знищення українського народу.

"Цей меморіал — більше, ніж пам’ятник. Це місце вшанування пам’яті, присвята невинним людям, які загинули внаслідок штучно створеного голоду, і нагадування про те, до чого призводить прагнення режиму знищити націю та її ідентичність", — заявив дипломат.

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Пам’ять про Голодомор пов’язали із сучасною війною

Андрій Плахотнюк зазначив, що загроза українській національній ідентичності залишається актуальною. За його словами, Росія продовжує атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, примусово переміщувати дітей, а також намагається знищити українську мову, культуру та історичну пам’ять.

Посол підкреслив, що розуміння злочинів сталінського режиму допомагає усвідомити, за що Україна бореться сьогодні, відстоюючи незалежність і право на власну ідентичність.

"Голодомор мав змусити українців замовкнути. Сьогодні в серці Шарлоттауна їхня пам’ять знайшла постійне місце — за тисячі кілометрів від України, але серед людей, які відмовляються забувати", — наголосив Плахотнюк.

Дипломат подякував владі острова Принца Едварда, українській громаді та всім учасникам проєкту за збереження історичної правди й підтримку України.

Канада має тривалу історію вшанування жертв Голодомору. У 2008 році парламент країни визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу та встановив День пам’яті жертв українського голоду й геноциду. Його відзначають у четверту суботу листопада.

Українська громада Канади протягом десятиліть працює над тим, щоб розповідати про злочини сталінського режиму, зберігати свідчення очевидців і передавати знання про трагедію наступним поколінням.

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