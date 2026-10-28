Чарльз III відвідає Кариби, де вимагають репарацій за работоргівлю: Британія не планує виплачувати компенсації

Король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою цього тижня відвідає країни Карибського басейну, де посилюються заклики до Лондона виплатити компенсації за участь у работоргівлі. Питання репарацій можуть обговорити під час зустрічі лідерів країн Співдружності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

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Карибські країни вимагають обговорити компенсації

З 27 жовтня до 7 листопада Чарльз III і Камілла відвідають Багами та Гаяну. Після цього вони вирушать до Антигуа і Барбуди, де відбудеться зустріч глав урядів країн Співдружності. Це об’єднання налічує 56 держав, більшість із яких раніше були британськими колоніями.

У вересні Карибська співдружність (CARICOM) заявила, що домагатиметься включення питання репарацій до порядку денного зустрічі.

Букінгемський палац повідомив, що під час поїздки король не замовчуватиме роль Великої Британії в трансатлантичній работоргівлі. Водночас офіційних вибачень не планують. Британський уряд також не підтримує виплату фінансових компенсацій.

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Генеральна секретарка Співдружності Ширлі Ботчвей минулого тижня заявила, що настав час обговорити репарації. За її словами, вони можуть бути фінансовими або мати іншу форму, зокрема передбачати повернення історичних артефактів.

Коментуючи можливі вибачення з боку короля, Ботчвей зазначила: "Було б непогано, якби це сталося".

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Мільйони африканців стали жертвами работоргівлі

У період із XV до XIX століття європейські купці викрали та продали в рабство щонайменше 12,5 млн африканців.

За оцінками, Велика Британія перевезла 3,2 млн людей. За цим показником вона посідала друге місце після Португалії.

Питання відповідальності за работоргівлю та можливих репарацій залишається одним із важливих для країн Карибського басейну. Очікується, що його порушуватимуть під час зустрічі глав урядів Співдружності.