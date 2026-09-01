Президент Польщі Навроцький розкритикував Німеччину та знову зажадав репарацій

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував Німеччину за відсутність пам'ятника польським жертвам Другої світової війни та повторив вимогу щодо виплати репарацій за завдану шкоду.

Про це він сказав під час виступу з нагоди 87-ї річниці початку Другої світової війни, пише Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.

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Критика на адресу Німеччини

За словами польського лідера, правда про Другу світову війну "майже не чутна" серед західних сусідів Польщі, серед союзників у Берліні.

Навроцький заявив, що "Німеччині не потрібен був Адольф Гітлер, щоб зневажати Польщу та поляків" — за його словами, антиполонізм був частиною політичної культури країни ще за часів демократичної Веймарської республіки після Першої світової війни.

Він наголосив на потребі реалізувати "угоду про добросусідство, укладену 35 років тому між Польщею та Німеччиною", підкресливши, що "союзу та дружбі потрібні реальні вчинки, а не лише красиві й загальні слова".

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Про пам'ятник і права меншини

Окремо Навроцький заявив, що не можна залишатися байдужим до відсутності в Берліні пам'ятника, присвяченого польським жертвам війни.

"Це не справжній союз і не справжня дружба, якщо ми не можемо встановити пам'ятник польським жертвам Другої світової війни в Берліні. Якщо польська меншина в Німеччині не має таких самих прав, як німецька меншина в Польщі", — зазначив польський президент.

Вимога щодо репарацій

Навроцький повторив вимогу до Німеччини щодо виплати репарацій, наголосивши, що це потрібно не лише заради історичної справедливості, а й заради майбутнього. За його словами, ці кошти дозволили б Польщі профінансувати армію без потреби брати західні кредити.

"Давайте вирішимо питання репарацій і компенсації з огляду на історичну справедливість, але й з огляду на майбутнє", — звернувся він до канцлера та народу Німеччини.

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Довідка: історія питання репарацій

Правонаціоналістична партія Польщі "Право і справедливість" раніше висувала вимогу репарацій у розмірі 1,3 трильйона євро, для якої, на думку німецького уряду, немає правової основи. Запропонований 2024 року тодішнім канцлером Олафом Шольцом "гуманітарний жест" у розмірі 200 мільйонів євро — значно менший за вимоги правих сил — польський прем'єр Дональд Туск відхилив.

Прийнятним варіантом Варшава вважає виплату кожній польській жертві нацистського режиму близько 2333 євро щороку через Фонд німецько-польського примирення. За оцінками Міністерства фінансів Німеччини, загалом це могло б коштувати близько 300 мільйонів євро одноразово, тоді як за щорічної виплати у 2027 році довелося б витратити близько 100 мільйонів євро — з подальшим поступовим зменшенням суми через смерть багатьох постраждалих від нацистів. Попри заклики Варшави пришвидшити рішення, німецький Мінфін перекладає відповідальність на інші міністерства, заперечуючи при цьому навмисне блокування питання.

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