Президент Польши Навроцкий раскритиковал Германию и вновь потребовал репараций

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал Германию за отсутствие памятника польским жертвам Второй мировой войны и вновь потребовал выплаты репараций за нанесенный ущерб.

Об этом он заявил во время выступления по случаю 87-й годовщины начала Второй мировой войны, пишет Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика в адрес Германии

По словам польского лидера, правда о Второй мировой войне "практически не слышна" среди западных соседей Польши, среди союзников в Берлине.

Навроцкий заявил, что "Германии не нужен был Адольф Гитлер, чтобы презирать Польшу и поляков" — по его словам, антиполонизм был частью политической культуры страны еще во времена демократической Веймарской республики после Первой мировой войны.

Он подчеркнул необходимость реализации "договора о добрососедстве, заключенного 35 лет назад между Польшей и Германией", отметив, что "союз и дружба требуют реальных дел, а не только красивых и общих слов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время эксгумационных работ на Волыни нашли останки 32 человек

О памятнике и правах меньшинства

Отдельно Навроцкий заявил, что нельзя оставаться равнодушным к отсутствию в Берлине памятника, посвященного польским жертвам войны.

"Это не настоящий союз и не настоящая дружба, если мы не можем установить памятник польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Если польское меньшинство в Германии не имеет таких же прав, как немецкое меньшинство в Польше", — отметил польский президент.

Требование о репарациях

Навроцкий повторил требование к Германии о выплате репараций, подчеркнув, что это необходимо не только ради исторической справедливости, но и ради будущего. По его словам, эти средства позволили бы Польше финансировать армию без необходимости брать западные кредиты.

"Давайте решим вопрос о репарациях и компенсациях с учетом исторической справедливости, но и с учетом будущего", — обратился он к канцлеру и народу Германии.

Читайте также: Польша будет требовать от России компенсации за потери, понесенные страной в результате агрессии СССР, — FT

Справка: история вопроса о репарациях

Правонационалистическая партия Польши "Право и справедливость" ранее выдвигала требование о репарациях в размере 1,3 триллиона евро, для чего, по мнению немецкого правительства, нет правовой основы. Предложенный в 2024 году тогдашним канцлером Олафом Шольцем "гуманитарный жест" в размере 200 миллионов евро — значительно меньший, чем требования правых сил — польский премьер Дональд Туск отклонил.

Приемлемым вариантом Варшава считает выплату каждой польской жертве нацистского режима около 2333 евро ежегодно через Фонд немецко-польского примирения. По оценкам Министерства финансов Германии, в целом это могло бы обойтись примерно в 300 миллионов евро единовременно, тогда как при ежегодной выплате в 2027 году пришлось бы потратить около 100 миллионов евро — с последующим постепенным уменьшением суммы в связи со смертью многих пострадавших от нацистов. Несмотря на призывы Варшавы ускорить принятие решения, немецкий Минфин перекладывает ответственность на другие министерства, отрицая при этом намеренную задержку решения этого вопроса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкий журнал Der Spiegel раскритиковали за заголовок "Наша война против России": забыли о жертвах Украины