На окупованій Луганщині 18 міст і сіл залишилися без газу на невизначений термін

У 18 містах і селах тимчасово окупованої Луганської області місцевий оператор газопостачання на невизначений термін припинив обслуговування абонентів. Причиною став технічний збій, через який працівники втратили доступ до клієнтської бази.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, через несправність системи жителям окупованих населених пунктів відмовляють в оформленні договорів та наданні низки інших послуг.

Обмеження діють у Луганську, Кремінній, Лисичанську, Рубіжному, Щасті, Сіверськодонецьку, Сватовому та інших населених пунктах області.

Коли оператор відновить повноцінне обслуговування споживачів, наразі невідомо.

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