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Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
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В 18 населенных пунктах оккупированной Луганщины приостановили обслуживание потребителей газа

Города и села оккупированной Луганщины остались без газа

В 18 городах и селах временно оккупированной Луганской области местный оператор газоснабжения на неопределенный срок приостановил обслуживание абонентов. Причиной стал технический сбой, из-за которого сотрудники лишились доступа к клиентской базе.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, из-за неисправности системы жителям оккупированных населенных пунктов отказывают в оформлении договоров и предоставлении ряда других услуг.

Ограничения действуют в Луганске, Кременной, Лисичанске, Рубежном, Счастье, Северодонецке, Сватово и других населенных пунктах области.

Когда оператор возобновит полноценное обслуживание потребителей, пока неизвестно.

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Газ (10368) оккупация (10805) Луганская область (6796)
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