В 18 населенных пунктах оккупированной Луганщины приостановили обслуживание потребителей газа
В 18 городах и селах временно оккупированной Луганской области местный оператор газоснабжения на неопределенный срок приостановил обслуживание абонентов. Причиной стал технический сбой, из-за которого сотрудники лишились доступа к клиентской базе.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за неисправности системы жителям оккупированных населенных пунктов отказывают в оформлении договоров и предоставлении ряда других услуг.
Ограничения действуют в Луганске, Кременной, Лисичанске, Рубежном, Счастье, Северодонецке, Сватово и других населенных пунктах области.
Когда оператор возобновит полноценное обслуживание потребителей, пока неизвестно.
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