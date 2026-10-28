Міністр оборони Молдови Носатий відкинув звинувачення проросійської опозиції у втягуванні країни у війну через угоду з Україною

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув звинувачення проросійської опозиції щодо порушення нейтралітету країни через військово-технічну угоду з Україною. За його словами, документ не передбачає прямої військової допомоги чи участі Молдови у війні.

Про це заявив журналістам Анатолій Носатий 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Міністр наголосив, що головна мета домовленостей – захист населення та повітряного простору Молдови від російських безпілотників та інших загроз національній безпеці.

"Така вже природа опозиції – виступати проти всього, що робиться на благо Молдови, просувати порядок денний Російської Федерації та бажати, щоб наша країна залишалася безпорадною", – заявив Носатий.

За його словами, угода розширює вже наявне співробітництво між Кишиневом і Києвом. Вона охоплює модернізацію військової техніки, логістику, підготовку фахівців, захист критичної інфраструктури, кібероборону та розвиток систем спостереження за повітряним простором.

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Співпраця передбачає консультації, обмін технічною інформацією, документацією та практичним досвідом.

Носатий нагадав, що Молдова має понад 120 військових угод з іншими державами, зокрема з Росією та Білоруссю. Перший договір про військове співробітництво з Україною країни уклали ще у 1993 році.

Угоду, підписану 26 жовтня в Києві, мають передати до Міністерства закордонних справ, після чого розпочнеться процедура її ратифікації парламентом. Міністр запевнив, що документ не є секретним і його текст оприлюднять.

Нагадаємо, Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво 26 жовтня. Вона, зокрема, передбачає обмін українським досвідом і технологічними рішеннями для захисту повітряного простору.

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