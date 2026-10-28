Міністр оборони Молдови Носатий відкинув звинувачення проросійської опозиції у втягуванні країни у війну через угоду з Україною
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув звинувачення проросійської опозиції щодо порушення нейтралітету країни через військово-технічну угоду з Україною. За його словами, документ не передбачає прямої військової допомоги чи участі Молдови у війні.
Про це заявив журналістам Анатолій Носатий 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Міністр наголосив, що головна мета домовленостей – захист населення та повітряного простору Молдови від російських безпілотників та інших загроз національній безпеці.
"Така вже природа опозиції – виступати проти всього, що робиться на благо Молдови, просувати порядок денний Російської Федерації та бажати, щоб наша країна залишалася безпорадною", – заявив Носатий.
За його словами, угода розширює вже наявне співробітництво між Кишиневом і Києвом. Вона охоплює модернізацію військової техніки, логістику, підготовку фахівців, захист критичної інфраструктури, кібероборону та розвиток систем спостереження за повітряним простором.
Співпраця передбачає консультації, обмін технічною інформацією, документацією та практичним досвідом.
Носатий нагадав, що Молдова має понад 120 військових угод з іншими державами, зокрема з Росією та Білоруссю. Перший договір про військове співробітництво з Україною країни уклали ще у 1993 році.
Угоду, підписану 26 жовтня в Києві, мають передати до Міністерства закордонних справ, після чого розпочнеться процедура її ратифікації парламентом. Міністр запевнив, що документ не є секретним і його текст оприлюднять.
- Нагадаємо, Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво 26 жовтня. Вона, зокрема, передбачає обмін українським досвідом і технологічними рішеннями для захисту повітряного простору.
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