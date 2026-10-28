Министр обороны Молдовы Носатый отверг обвинения пророссийской оппозиции во втягивании страны в войну из-за соглашения с Украиной

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения пророссийской оппозиции в нарушении нейтралитета страны из-за военно-технического соглашения с Украиной. По его словам, документ не предусматривает прямой военной помощи или участия Молдовы в войне.

Об этом Анатолий Носатый заявил журналистам 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Министр подчеркнул, что главная цель соглашений — защита населения и воздушного пространства Молдовы от российских беспилотников и других угроз национальной безопасности.

"Такова уж природа оппозиции — выступать против всего, что делается на благо Молдовы, продвигать повестку дня Российской Федерации и желать, чтобы наша страна оставалась беспомощной", — заявил Носатый.

По его словам, соглашение расширяет уже существующее сотрудничество между Кишиневом и Киевом. Оно охватывает модернизацию военной техники, логистику, подготовку специалистов, защиту критически важной инфраструктуры, кибероборону и развитие систем наблюдения за воздушным пространством.

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Сотрудничество предусматривает консультации, обмен технической информацией, документацией и практическим опытом.

Носатый напомнил, что у Молдовы более 120 военных соглашений с другими государствами, в частности с Россией и Беларусью. Первый договор о военном сотрудничестве с Украиной страны заключили еще в 1993 году.

Соглашение, подписанное 26 октября в Киеве, должно быть передано в Министерство иностранных дел, после чего начнётся процедура его ратификации парламентом. Министр заверил, что документ не является секретным и его текст будет обнародован.

Напомним, Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве 26 октября. Оно, в частности, предусматривает обмен украинским опытом и технологическими решениями для защиты воздушного пространства.

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