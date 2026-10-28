Війна США з Іраном коштувала Пентагону понад $47 млрд, - Reuters

Військові витрати США на війну проти Ірану уже перевищили 47 мільярдів доларів, що більш ніж на 25% більше за оцінку Пентагону, озвучену в липні.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

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На що витратили

За підрахунками оборонного відомства, понад 29 мільярдів доларів із цієї суми становлять витрати на поповнення запасів витрачених боєприпасів.

Ще понад $6 млрд закладали на заміну військової техніки та платформ, до яких належать втрати літаків і безпілотників під час війни в Ірані.

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Порівняння з липневою оцінкою

У липні міністр оборони США Піт Гегсет оцінював вартість війни у 37,5 мільярда доларів. Reuters зазначає, що оцінки включають широкий спектр операційних витрат, від польотів до кібер-підтримки, але не враховують значних коштів, які знадобляться для ремонту американських баз, що постраждали від іранських ракетних і дронових ударів.

Політичний контекст

За даними агентства, оприлюднення зростання вартості війни збіглося з наближенням виборів до Конгресу 3 листопада, які визначать, хто контролюватиме його ще два роки. Війна та її вплив на світові ціни на енергоносії, зазначає Reuters, б'ють по рейтингах президента Дональда Трампа й зменшують підтримку кандидатів-республіканців. Республіканці мають лише незначну більшість в обох палатах Конгресу.

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Трамп розпочав війну проти Ірану спільно з Ізраїлем у лютому й передбачав, що конфлікт буде короткочасним. Спершу, за даними видання, стратегія полягала в тому, щоб дорогими високоточними ракетами зруйнувати іранську ППО, а потім переходити на дешевші боєприпаси, зокрема авіабомби JDAM.

Проте квітневе припинення вогню дало Ірану час викопати підземні сховища, повернути в стрій частину своєї оборони, а також ракети та дрони, які були недоступними. Відтоді Трамп запровадив морську блокаду Ірану, щоб позбавити його доходів від експорту нафти, і не виключив відновлення бойових дій після проміжних виборів. Американські посадовці, які говорили анонімно, розповіли, що Пентагон планує відновити інтенсивні бойові дії, якщо надійде наказ.