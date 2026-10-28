Война США с Ираном обошлась Пентагону в более чем 47 млрд долларов, - Reuters
Военные расходы США на войну против Ирана уже превысили 47 миллиардов долларов, что более чем на 25% превышает оценку Пентагона, озвученную в июле.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.
На что потратили
- По подсчетам министерства обороны, более 29 миллиардов долларов из этой суммы составляют расходы на пополнение запасов израсходованных боеприпасов.
- Еще более $6 млрд заложено на замену военной техники и платформ, к которым относятся потери самолетов и беспилотников во время войны в Иране.
Сравнение с июльской оценкой
В июле министр обороны США Пит Хегсет оценивал стоимость войны в 37,5 миллиарда долларов. Reuters отмечает, что оценки включают широкий спектр операционных расходов, от полетов до киберподдержки, но не учитывают значительные средства, которые понадобятся для ремонта американских баз, пострадавших от иранских ракетных и дронных ударов.
Политический контекст
По данным агентства, обнародование информации о росте стоимости войны совпало с приближением выборов в Конгресс 3 ноября, которые определят, кто будет контролировать его еще два года. Война и ее влияние на мировые цены на энергоносители, отмечает Reuters, бьют по рейтингам президента Дональда Трампа и снижают поддержку кандидатов-республиканцев. Республиканцы имеют лишь незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.
Трамп начал войну против Ирана совместно с Израилем в феврале и предполагал, что конфликт будет кратковременным. Сначала, по данным издания, стратегия заключалась в том, чтобы с помощью дорогих высокоточных ракет уничтожить иранскую ПВО, а затем переходить на более дешевые боеприпасы, в частности авиабомбы JDAM.
Однако апрельское прекращение огня дало Ирану время выкопать подземные хранилища, вернуть в строй часть своей обороны, а также ракеты и дроны, которые были недоступны. С тех пор Трамп ввел морскую блокаду Ирана, чтобы лишить его доходов от экспорта нефти, и не исключил возобновления боевых действий после промежуточных выборов. Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, рассказали, что Пентагон планирует возобновить интенсивные боевые действия, если поступит приказ.
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