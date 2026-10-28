Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможных ударах по Ирану после выборов в Конгресс, - WSJ

США допускают возможность проведения краткосрочной, но масштабной военной операции против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Соответствующие предупреждения уже получили несколько арабских стран Персидского залива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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США предупреждают страны Персидского залива о возможной военной операции

По данным издания, США готовятся к возможному возобновлению ударов, однако окончательного решения о новой операции президент Дональд Трамп еще не принял.

По данным издания, американские военные разрабатывают варианты новых атак, которые должны усилить давление на Тегеран и заставить его пойти на уступки в ходе переговоров.

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Цели атак: ядерная инфраструктура, ракеты и дроны Ирана

Среди потенциальных целей — энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также его ракетные и беспилотные возможности.

Американские военные усиливают своё присутствие в регионе, готовя дополнительные корабли, авиацию и морскую пехоту. Также США укрепляют региональную оборону, пополняют запасы боеприпасов и перемещают часть военнослужащих с потенциально опасных баз.

Израиль также разрабатывает планы возможных новых атак на Иран. Предыдущая совместная американо-израильская кампания нанесла значительный ущерб иранской ядерной программе, однако дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не планирует возобновлять удары до промежуточных выборов 3 ноября. В то же время в Вашингтоне продолжают рассматривать военные сценарии на случай, если дипломатические усилия не принесут результата.

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Угрозы Тегерана и обеспокоенность арабских стран

Тегеран предупредил, что в случае новых американских атак может расширить удары на экономические и гражданские объекты в странах региона. Иран располагает значительными запасами ракет и беспилотников и восстанавливает свой арсенал.

На фоне этих угроз страны Персидского залива опасаются, что новая эскалация может затронуть их инфраструктуру и энергетические объекты.

В то же время посредники на Ближнем Востоке пытаются возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики предупреждают, что новые удары не обязательно заставят Иран капитулировать, а, напротив, могут усилить его стремление развивать ракетные и ядерные возможности.

Отдельным вопросом остается состояние иранских ядерных объектов после предыдущих атак. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что из-за отсутствия доступа к поврежденным объектам не может проверить, переместил ли Иран ядерные материалы.