То, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы на несколько лет боевой эксплуатации систем Patriot, - Игнат
Украинские военные адаптировали тактику применения Patriot к условиям войны, в частности используют комплексы для засад и научились более экономно расходовать ракеты.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальникуправления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
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В условиях российской агрессии изменилась тактика применения того же "Пэтриот", отметил он.
"Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым. Помните ту историю в Брянской области?" - отметил Игнат.
Это один из примеров того, как украинцы научились применять Patriot в реальных боевых условиях, добавил он.
"Есть и другие - в частности, тратить одну ракету на одну цель, а не по восемь ракет, как это иногда происходило на Ближнем Востоке. Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки.
Ведь Patriot может работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. И если его перевести в автоматический режим, может вылететь огромное количество ракет.
Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой эксплуатации систем "Патриот", - пояснил Игнат.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а официальной причиной названы боевые действия на Ближнем Востоке.
- Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.
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отого, що у ахметова в монако, мені б вистачило на декілька поколінь.....
то ж ахметов, ану віддавай!!!
тупий зелений холуй ігнат!!!